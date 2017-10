Farmacista di 57 anni trovato morto dopo otto giorni nella sua abitazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERGOLA - E' stato trovato morto in casa, otto giorni dopo il decesso. La vittima è un farmacista di 57 anni, originario di Chieti, che si era trasferito a Pergola, nella frazione di Mezzanotte, dalla provincia di Forlì, dove era titolare di una farmacia a Predappio Alta.Secondo una prima valutazione del medico legale e dei carabinieri di Pergola la morte sarebbe avvenuta per cause naturali: sulla salma non sono stati trovati segni di violenza. Ma probabilmente sarà l'autopsia a fare chiarezza.Il 57enne viveva solo ma lascia una campagna e un bambino di 10 anni. E' stato l'artigiano che doveva eseguire i lavori agli infissi a fare la macabra scoperta, perché salito con la scala per controllare le finestre del primo piano ha visto l'uomo senza vita steso a terra nella camera da letto.Il cadavere è stato recuperato ieri sera dai vigili del fuoco.