E' morto Marcello Di Bella, uomo di cultura e fondatore di biblioteche e della Piazza del sapere

PESARO - Se n’è andato Marcello Di Bella. Pesaro e non solo perde un pilastro della cultura. Un uomo appassionato di libri e biblioteche e ha passato l’intera vita ad aprirle le biblioteche, a svecchiarle per farvi entrare i lettori. Era nato a Milano nel 1946: aveva 75 anni. E’ morto nella sua casa di Pesaro.

Qualche mese fa aveva subito una brutta caduta che lo aveva portato in ospedale, ma sembrava essersi ripreso. Il suo nome resta legato alla Biblioteca Oliveriana di Pesaro, alla biblioteca di Cattolica, o meglio il Centro culturale polivalente che ha letteralmente creato rivoluzionandone i canoni fino allora in auge, alla biblioteca Gambalunga di Rimini. Ma anche alle rassegne, ai confronti e alle conferenze, con un via vai della meglio intellighentia nazionale e non a partire dalla felicissima intuizione del ciclo di incontri “Che cosa fanno oggi i filosofi?”: una fecondissima stagione culturale “marchignola”, tra Cattolica, Rimini e Pesaro, subito dopo gli anni ‘80 che lo porterà anche ad essere assessore alla Cultura alla Provincia di Pesaro Urbino. Diceva: «La biblioteca deve essere strumento di veicolazione delle idee contenute nei libri, il luogo dove si concentra e si diffonde la conoscenza. Il tutto declinato al presente». Per questo personalmente aveva dedicato molta attenzione all’aspetto tecnico nel fondare la sua “Piazza del sapere”

