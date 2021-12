Addio Cofanelli, Fratelli d'Italia ne commemora la figura: «Era un patriota». Domenica rosario per ricordarlo e lunedì il funerale

PESARO - Cordoglio di Fratelli d’Italia per la scomparsa di Cesare Cofanelli, componente del direttivo comunale e cofondatore del circolo pesarese. «Un patriota - scrive Fdi - un vero militante, che lottava per ciò in cui credeva, un punto di forza e di riferimento per la sezione di Pesaro, un uomo di valore, che ha lasciato il segno nei vostri cuori e che camminerà con noi nelle prossime e future sfide».

Prosegue Fdi: «Un uomo straordinario, che come poche volte nella vita, capita di avere al proprio fianco. Infaticabile lavoratore, prima come servitore dello Stato nella Polizia, poi nel portare avanti le più nobili battaglie in difesa della Patria e degli italiani. Una persona che ha sempre anteposto i bisogni di chi gli stava intorno ai propri a cominciare dalla sua assoluta dedizione per la moglie Raffella, per i figli e gli adorati nipotini, a cui ci stringiamo, e non ultimi per gli amici e compagni di partito. Una grande perdita non solo per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo ma per l’intera collettività. Grazie Cesare».

Al dolore di Fdi si aggiunge il cordoglio della Lega. Il rosario domenica 2 gennaio alle 18 a San Terenzio (Cattabrighe). Il funerale lunedì 3 alle 15.

