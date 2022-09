A14, allarme per un'auto ferma al centro dell'autostrada: trovato morto sul sedile un 54enne di Monterado

FANO - La sua auto era ferma, nel cuore della notte, a ridosso del new jersey centrale dell'autostrada, sulla sinistra della carreggiata Sud, a pochi chilometri dal casello di Fano. Il conducente era riverso sul volante, morto: circostanze che fanno pensare cha sia rimasto vittima di un malore fatale, perdendo il controllo dell'autovettura che si è fermata contro la barriera di cemento.

L'allarme

L'allarme è stato dato poco dopo le 4 da un automobilista in transito che ha visto quella Y10 bloccata sulla sinistra della carreggiata, in una posizione così anomala. Il veicolo costituiva un evidente pericolo alla circolazione anche se occupava la banchina attigua al new jersey, lambendo appena la corsia di sorpasso in direzione Sud. Quando è arrivato l'equipaggio del 118, i tentativi di rianimare il conducente sono risultati inutili: il medico ha solo potuto constatarne il decesso. Si tratta di un 54enne residente a Monterado, nel comune di Trecastelli, che percorreva l'autostrada nella direzione di casa.

Probabile l'autopsia

Sul posto è intervenuta la pattuglia della polizia autostradale di Fano che ha eseguito i rilievi di legge, ricostruendo la dinamica dell'episodio. Per rimuovere il cadavere è stato necessario attendere l'autorizzazione del magistrato di turno della procura della Repubblica di Pesaro, nelle ore in cui sono stati avvertiti della tragedia i familiari della vittima. La salma è stata composta all'obitorio di Fano dove domani il medico legale eseguirà l'esame esterno, per accertare la causa della morte è probabile che il magistrato disponga l'autopsia