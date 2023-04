Morta Marcella Manzini (sorella di Marco e Mauro): lutto a Pesaro. Domani il funerale

PESARO - Lutto in città: si è spenta Marcella Manzini, sorella di Marco (campione paralimpico di taekwondo) e Mauro, personal trainer. Marcella aveva 63 anni ed era di un bellezza rara, con grandi occhi azzurri e un sorriso illuminante. Ha lottato come una leonessa, il Dna di famiglia è quello di chi non si arrende mai, ma il male se l'è portata via in pochi mesi. «Ti amo e ti amerò per sempre» ha scritto in suo ricordo Mauro su Facebook.

Domani il funerale

In molti sui social oggi l'hanno ricordata dando una grande abbraccio virtuale alla sua famiglia, molto conosciuta a Pesaro. Il funerale si svolgerà domani, 14 aprile, alle 11 in Duomo.