Si ribalta con il trattore e resta incastrato salvato dal rollbar

MONTECALVO IN FOGLIA - Incidente sul lavoro in un campo di Borgo Massano, nel Comune di Montecalvo in Foglia, agricoltore 71enne salvato dal rollbar del trattore.L'uomo, infatti, stava lavorando su un terreno scosceso quando il trattore si è ribaltato, travolgendolo. Un tipo di infortunio che spesso ha risvolti molto gravi, a volte addirittura fatali. Ma, per fortuna, l'uomo è stato protetto dal rollbar. E' rimasto incastrato, ma ci hanno pensato i vigili del fuoco di Urbino e i soccorritori della Potes di Montecchio, a estrarlo dal mezzo e, viste le sue lesioni, affidarlo all'eliambulanza per un rapido trasporto all'ospedale regionale di Torrette. L'uomo è comunque stato sempre cosciente.