Terribile scontro auto-scooter: centauro vola a terra, portato in eliambulanza all'ospedale di Torrette

MONTELABBATE - Grave incidente stradale questa mattina sulla Montelabbatese con una moto che si è scontrata con un'auto. Ferito il centauro, trasferito all'ospedale di Torrette grazie all'intervento dell'eliambulanza.

Il conducente di una Fiat Punto, un 74enne del posto, proveniente da via Apsella, stava immettendosi sulla Montelabbatese in direzione Morciola quando è avvenuto l'impatto con una Ducati Monster che viaggiava invece verso Pesaro. Un urto violentissimo che ha sbalzato il centauro sull'asfalto. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che hanno allertato l'elisoccorso per il trasferimento dell'uomo all'ospedale di Torrette. Illeso il conducente della Punto. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale. Non è la prima volta che accadono gravi incidenti in quel tratto di strada, uno dei due attraversamenti a raso ancora presenti sulla Montelabbatese.

