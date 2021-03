Suona il campanello, un uovo di cioccolato in regalo ai bambini da 1 a 10 anni: la consegna a domicilio con la Protezione civile

MONTELABBATE - Il Comune di Montelabbate anche quest’anno ha deciso di donare a tutti i suoi giovani residenti un uovo di cioccolato in occasione della Pasqua. Questa sorpresa rappresenta un piccolo gesto per regalare un sorriso a tutti i bambini, da 1 a 10 anni, che ancora una volta si trovano alle prese con le restrizioni causate dal Covid.

E’ già partita la macchina organizzativa dell’Amministrazione comunale per la consegna delle uova, sorpresa particolarmente gradita, e grazie al prezioso contributo dei volontari della Protezione Civile di Montelabbate già da sabato le uova di Pasqua vengono recapitate a casa dei più piccoli.





«Le consegne (già partite, ndr) procederanno speditamente di modo che tutti i bambini riceveranno il proprio uovo entro questo fine settimana – spiegano dall’Amministrazione - Tanta la felicità dimostrata dai bambini che un po’ sorpresi e un po’ emozionati hanno accolto i volontari con grandi sorrisi».



A sostegno dell’iniziativa di quest’anno il ristorante La Vecchia Tradizione di Montelabbate ha donato una cospicua somma di denaro per contribuire all’acquisto delle uova di cioccolato, a cui va il ringraziamento da parte di tutta l’Amministrazione Comunale per la sensibilità che hanno dimostrato nei confronti dei più piccoli. La donazione è il frutto di una raccolta di beneficenza che il ristorante ha organizzato a sostegno delle attività di ristorazione più colpite dopo il primo lockdown: non avendo avuto richieste da parte di nessuna associazione, hanno deciso di destinare i fondi raccolti per compartecipare alla spesa sostenuta dal Comune di Montelabbate per l’acquisto di uova di cioccolato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA