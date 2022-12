Maxi scontro tra 4 auto, tre ambulanze sul posto: Montelabbatese chiusa in entrambe le direzioni. Ecco in quale punto

MONTELABBATE - Emergenza viabilità sulla strada statale 746 ‘Sant’Angelo Montelabbate’ dove è provvisoriamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, al km 8,100 nei pressi di Montelabbate in provincia di Pesaro Urbino, a causa di un incidente che ha coinvolto quattro vetture. Sul posto sono presenti tre ambulanze per i soccorsi, le squadre Anas, le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.

Traffico congestionato in diversi punti della zona anche perchè la Statale è stata chiusa anche all'altezza della rotatoria ex Berloni/Scavolini venendo da Pesaro con il traffico che è stato deviato verso Borgo S. Maria o verso Scavolini.