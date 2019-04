Segano le sbarre di notte: â€‹arriva il direttore di banca e incontra il ladro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTELABBATE - L’obiettivo era quello di farsi trovare dentro la banca al momento dell’apertura, per poi minacciare il personale e andare alla cassaforte del bancomat e farsela aprire. Ma il piano è saltato perchè il ladro è stato visto dal direttore. Sono le 7,55 del mattino quando sta per aprire l'ufficio della Banca Intesa di Montelabbate. Il direttore è entrato in istituto ed ha avuto subito bisogno del bagno: arrivato davanti ai servizi igienici ha visto un uomo vestito di scuro, a volto coperto, che stava armeggiando con il vetro antisfondamento della finestra di ingresso. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Vallefoglia e del Radiomobile della Compagnia di Pesaro. Il ladro, probabilmente con dei complici, nella notte aveva letteralmente segato le inferriate che proteggono il bagno. Il ladro è riuscito a far perdere le sue tracce.