Scarica colla direttamente nelle fogne: azienda scoperta con l'elicottero, scatta la denuncia

MONTELABBATE - L'azienda scaricava colla industriale direttamente nella rete fognaria: scoperta dagli uomini della Capitaneria tramite pattugliamenti con l'elicottero. Scarico sequestrato, denunciato il titolare del mobilificio.

LEGGI ANCHE:

Colpito dall'arbitro con una testata: "congelata" la squalifica di due anni

Scassina la porta ma si trova di fronte il figlio dei proprietari: arraffa la bigiotteria e scappa

L’attività di polizia ambientale posta in essere dalla Guardia Costiera di Pesaro si è concentrata negli ultimi giorni sulla verifica degli scarichi di qualsiasi natura che vengono immessi nel fiume Foglia quale maggiore collettore della provincia di acque superficiali in mare.

Tale monitoraggio è avvenuto per la prima volta mediante l’impiego di un elicottero del 3° Nucleo Aereo della Guardia Costiera, i cui esiti hanno permesso di individuare numerose condotte lungo gli argini. Pertanto, sono state ispezionate alcune aziende ubicate in prossimità del fiume Foglia. In particolare, il personale del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto di Pesaro ha accertato l’esistenza di uno scarico abusivo di liquami industriali presso un’azienda di Montelabbate, il cui ciclo produttivo riguarda la realizzazione di componenti per l’arredamento. I militari insospettiti dalla presenza di alcuni pozzetti di ispezione ubicati in prossimità del sistema di ricircolo delle acque di lavorazione, hanno infatti scoperto che gli stessi erano utilizzati abusivamente per lo sversamento di residui di colla industriale.Il deflusso della colla è stato immediatamente interrotto e lo scarico posto sotto sequestro penale. Il titolare della ditta è stato denunciato per la violazione del Testo Unico sull’ambiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA