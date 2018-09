Posizionati i massi per proteggere i piloni del ponte sul Foglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTELABBATE – Allarme ponti, la Provincia di Pesaro e Urbino interviene a Montelabbate. Completato un primo intervento di messa in sicurezza del pilone del Ponte di Montelabbate sulla sponda sinistra del fiume Foglia posizionando dei massi per proteggerlo ulteriormente dal flusso delle acque. L’intervento segue quelli già effettuati per liberare la base del pilone dai rami degli alberi e regimentare le acque circostanti.