Pacco sospetto chiuso col nastro adesivo sul ciglio della strada: scatta l'allarme bomba sulla Montelabbatese

Ultimo aggiornamento: 16:57

MONTELABBATE - Pacco sospetto abbandonato sul ciglio della strada, scatta l'allarme bomba sulla Montelabbatese.Momenti di apprensione sulla Montelabbatese all'altezza della chiusa di Ginestreto, nel territorio comunale di, per un pacco chiuso con nastro isolante trovato sul ciglio della strada. Sul posto i carabinieri della stazione di Montecchio di, è stata fatta chiudere la strada in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti gli artificieri.