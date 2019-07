© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTELABBATE - Litiga col tecnico della caldaia e gli stacca un pezzo d'orecchio con un morso: arrestato.E' accaduto introno alle 10,30 di questa mattina a Montelabbate, dove si è accesa una lite tra il padrone di casa 48enne ed il 35enne tecnico della caldaia, sul posto per un'opera di manutenzione programmata. La lite è presto trascesa, tanto che i due si sono accapigliati in giardino. Fino a quando il 48enne non ha morso l'orecchio del rivale staccandone un pezzo. L'uomo è stato soccorso e portato all'ospedale di Fano, dove il pezzo è stato riattaccato con un intervento chirurgico. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri,