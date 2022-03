Schianto quasi frontale, un'auto si ribalta sulla Montelabbatese: miracolati i due conducenti

MONTELABBATE - Per gli automobilisti di passaggio la scena non era affatto rassicurante: un’auto completamente capovolta e distrutta e un’altra a pochi metri di distanza con il cofano alzato e danneggiata. Si tratta dello spettacolare incidente, ma per fortuna senza gravi conseguenze, che si è verificato intorno all’ora di pranzo lungo la Montelabbatese. Qui poco prima delle 13 due vetture, entrambe di Marca Opel, una modello Corsa l’altra Insignia, si sono scontrate semifrontalmente. L’Opel Corsa era condotta da un ragazzo 19enne del posto che viaggiava in direzione Pesaro mentre l’Opel Insignia era condotta da un signorein senso opposto. Una delle due vetture ha invaso parzialmente la corsia di marcia opposta e da qui lo scontro. Nonostante l’impatto i due conducenti, entrambi soli nei propri mezzi, sono usciti dall’auto con le proprie gambe compreso il 19enne a bordo dell’auto ribaltata.

