Colpo all'ingrosso di alimentari: i ladri si portano via la cassaforte e 20 quintali di salumi e formaggi

MONTELABBATE - Sradicano la cassaforte e la portano via di peso. Il colpo è alla Bnp di via Pantanelli a Montelabbate, azienda all’ingrosso di alimentari che si occupa in particolare di formaggi e latticini. Qui i ladri sono entrati e hanno letteralmente smurato la cassaforte per poi trascinarla di peso, forse con dei carrelli, all’esterno. Una banda preparata perché i banditi avevano con loro un camion su cui hanno caricato ben 20 quintali di generi alimentari come salami e formaggi per un valore di 25 mila euro. Nella cassaforte c’erano 11 mila euro più assegni per 4500 euro. Alle 4,50 l’allarme alla polizia da parte dei primi dipendenti che avrebbero dovuto iniziare il giro di consegne. La volante ha effettuato un sopralluogo e sta cercando elementi per rintracciare i responsabili anche se non c’erano telecamere puntate sulla zona.

Ultimo aggiornamento: 17:26

