Terribile frontale tra 3 auto: grave ragazzo 20enne, una donna all'ospedale

MONTELABBATE - Un tremendo frontale si è verificato questa mattina intorno alle 11 sulla strada che conduce da Montelabbate a Tavullia. Per cause ancora al vaglio della Polizia Municipale, si sono scontrati una Citroen C3, un Fiat Scudo ed una Lancia Y. E' stato proprio il conducente di quest'ultima, un ragazzo di 20 anni, ad avere le conseguenze più pesanti: viste le sue gravi condizioni i soccorritori del 118 ne hanno disposto l'immediato trasferimento all'ospedale regionale di Torrette. Il trasporto, per le condizioni meteo, è stato effettuato con l'ambulanza e non con l'elicottero Icaro. Nello scontro è rimasta ferita anche una donna, portata all'ospedale di Pesaro in condizioni non gravi, mentre il terzo conducente è uscito illeso dalla carambola.