Montelabbate, forte esplosione dentro un'abitazione: un uomo in condizioni gravissime. Ha perso entrambe le mani. LE FOTO

MONTELABBATE - Un boato improvviso, un'esplosione fortissima. Paura verso le 14 in un’abitazione della frazione Apsella, territorio al confine tra i Comuni di Montelabbate e Vallefoglia, dove si è verificata una esplosione che ha provocato il ferimento di un uomo che in quel momento si trovava dentro casa.

Forte esplosione in un'abitazione, gravissimo un uomo

Secondo le prime informazioni, un rumeno di 38 anni, solo in casa, avrebbe maneggiato un ordigno che è esploso mutilandolo e distruggendo i muri della stanza. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

I vigili del fuoco hanno chiesto l’intervento degli artificieri per verificare quanto accaduto e bonificare l’area prima dell’ingresso dei carabinieri che dovranno chiarire le cause di quanto accaduto. Secondo i vigili del fuoco non si tratterebbe infatti di una fuga di gas perchè l’esplosione avrebbe fatto detonare l’intero piano e non una singola stanza. Si parla quindi di una esplosione verticale verosimilmente causata da un ordigno. L’uomo ha preso molto sangue ed è in pericolo di vita.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++