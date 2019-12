Cocaina nascosta in garage, lo spacciatore non risponde ma torna a casa

MONTELABBATE - Esce dal lavoro e gli agenti della squadra mobile di Pesaro lo scortano fino a casa per effettuare una perquisizione. Nel garage aveva cocaina. Ieri mattina al tribunale di Pesaro l’udienza di convalida dell’arresto avvenuto giovedì pomeriggio a Montelabbate, ai danni di un 33enne dell’Apsella.

Lui, difeso dall’avvocatessa Chiara Dorsi del foro di Pesaro, si è avvalso della facoltà di non rispondere, facendo scena muta. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura dell’obbligo di dimora nelle ore notturne. In pratica non si tratta di arresti domiciliari. Potrà uscire durante le ore del giorno per poter andare regolarmente al lavoro, ma dovrà stare in casa dalla sera. Il 33enne di origini campane, durante la pausa pranzo, era uscito dall’azienda ma davanti a sé ha trovato gli agenti della squadra mobile pronti a perquisirlo. Addosso non aveva nulla, ma poi il controllo si è spostato nell’abitazione.

Una volta arrivati a casa, con lo stupore della moglie, i poliziotti hanno iniziato a cercare finchè in garage non hanno trovato circa 20 grammi di cocaina. Non c’erano bilancini di precisione ma delle sostanze da taglio. Motivo per cui l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

