Casette dell’acqua, in 3 anni risparmiate 226.985 bottiglie: ecco tutti i dati del comune

MONTELABBATE - Quella in corso (dal 20 novembre ad oggi) è la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. Per l’occasione il Comune di Montelabbate ha esposto i dati forniti da Marche Multiservizi relativi all’utilizzo delle 2 casette dell’acqua presenti nel territorio comunale.

Una a Montelabbate in via Kennedy e una a Osteria Nuova in piazza Lombardi. Dall’installazione delle attuali casette di Adriatica Acque, che ha avuto luogo nel 2018, sono stati erogati complessivamente 340.477 litri acqua, per un “risparmio” di 226.985 bottiglie da 1,5 litri equivalenti a 20.883 kg di CO2 evitati (pari a 18.159 L di petrolio non consumato).



Inoltre per promuovere un consumo consapevole di acqua di rete nel Comune di Montelabbate sono stati installati degli erogatori di acqua nel Municipio ed in tutte le scuole dell’infanzia e primarie del Comune e a breve ne verrà installata un’altra anche alla scuola media.



«Abituarsi a queste buone abitudini – spiega l’Amministrazione comunale - consente una notevole riduzione dell’uso di bottiglie Pet ed anche un notevole risparmio economico».

