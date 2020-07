Travolto e colpito alla testa: giovane operaio in condizioni molto gravi

MONTEFELCINO - Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Sterpeti di Montefelcino. Un giovane operario era alle prese con lo smontaggio di una capriata, della ditta Grossi Lamiere in fase di smantellamento, quando, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Isola del Piano, il maltempo che imperversava in quel momento potrebbe essere una concausa, è stato travolto e colpito alla testa. Le condizioni del malcapitato sono apparse subito molto gravi ai soccorritori. E' stato trasferito all'ospedale di Torrette in eliambulanza dopo essere stato stabilizzato dagli operatori del 118 dell'ospedale di Fossombrone.

