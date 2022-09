Incidente frontale a Montefelcino: tre feriti, arriva l'eliambulanza per una bambina

MONTEFELCINO - Frontale sulla Strada Provinciale 48 a Montefelcino, bambina portata in eliambulanza all’ospedale di Ancona. L'incidente è avvenuto attorno alle 7,50 di questa mattina quando una utilitaria guidata da una donna di 36 anni che procedeva in direzione Isola del Piano ha impattato frontalmente contro un’altra utilitaria guidata da un uomo di 76 anni che guidava verso Fossombrone.

Sono intervenuti subito i carabinieri di Isola del Piano e i medici del 118 che hanno allertato l’eliambulanza. Sulle prime si è temuto che la bambina sul seggiolino posteriore avesse battuto violentemente la testa. Per fortuna col passare delle ore l'allarme è rientrato. La madre invece ha riportato piccoli traumi ed è stata portata all’ospedale di Torrette di Ancona ma già in serata è stata dimessa. Le conseguenze più gravi le ha avuto il 76enne, pensionato del posto, che è stato ricoverato in ospedale a Urbino. Ha riportato una ferita alla testa cosa.