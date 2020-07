Tremendo frontale, auto scaraventata sul guardrail: grave una ragazza soccorsa dall'eliambulanza

MONTEFELCINO - Una 27enne di Fossombrone è rimasta gravemente ferita in seguito ad uno schianto frontale verificatosi verso le 15.30 a Sterpeti di Montefelcino. E’ stato necessario l’intervento dell’eliambulanza che l’ha trasportata, in prognosi riservata, all’ospedale Torrette di Ancona.

LEGGI ANCHE:

In paese non lo vede più nessuno: il cadavere di un 52enne trovato in casa, era morto da giorni

Si punta la pistola alla testa e si spara in piena notte: muore poco dopo in ospedale

La ragazza, alla guida di una Fiat Panda ha impattato frontalmente con Mercedes A 180 alla cui guida era un ventottenne di Montefelcino, ricoverato a Fano, le cui condizioni non sono risultate gravi. L’utilitaria, che marciava in direzione Fano è rimasta in bilico sul guardrail laterale. La conducente intrappolata nell’abitacolo è stata liberata e soccorsa dopo l’intervento dei vigili del fuoco di Fano. La Mercedes, che sopraggiungeva con senso di marcia contrario, a causa dello schianto é finita di traverso sulla strada. Sulle cause dell’incidente stanno conducendo gli accertamenti di legge i carabinieri di Pesaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA