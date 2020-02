Bosco divorato dall'incendio, i vigili del fuoco lottano sette ore contro fiamme e vento

MONTEFELCINO - Notte impegnativa per i vigili del fuoco, a lungo impegnati a combattere le fiamme alimentate dal forte vento nel bosco a Fontecorniale, nel comune di Montefelcino.

LEGGI ANCHE:

Tremendo schianto, grave un bimbo di 5 anni. Intubato e soccorso dall'eliambulanza

Accusa un malore davanti all'ospedale: è in gravi condizioni. Traffico in tilt

Ancora non sono chiare le cause del rogo, ma sicuramente le fiamme sono state alimentate dal forte vento e dalla vegetazione asciutta dopo un inverno povero di precipitazione. Sono 14 i vigili del fuoco intervenuti sul posto con 6 mezzi e sono state necessarie ben 7 ore per aver ragione del largo fronte dell'incendio nel bosco. A complicare il tutto le forti raffiche di vento che hanno reso impossibile ogni intervento arereo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA