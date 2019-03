L'auto si schianta contro un lavatoio: ferita coppia di anziani, lei è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOPIOLO - Auto contro un lavatoio: feriti due anziani coniugi, lei gravemnete, illeso il figlio che viaggiava con loro.Lo schianto è avvenuto intorno alle 15 nella frazione Capraia di Montecopiolo, quando l'uomo alla guida ha perso il controllo dell'auto, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri, schiantandosi violentemente contro un lavatoio. Illeso il figlio della coppia, mentre sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre dalle lameire il marito 91enne e la moglie 84enne. E' stata porprio lei ad avere la peggio: i soccorritori del 118 hanno infatti allertato l'ambulanza per un rapido trasporto all'ospedale regionale di Torrette, dove è ricoverata in prognosi riservata. Il marito è stato invece ricoverato all'ospedale di Urbino.