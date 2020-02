Camion con rimorchio bloccato sulla Sp 2 Conca per l'improvvisa nevicata nella notte

MONTECOPIOLO - Sorpresa, sorpresissima, la neve. Un camion con rimorchio è rimasto bloccato in curva, questa notte, sulla strada provinciale 2 “Conca”, nel comune di Montecopiolo, a causa dell’improvvisa nevicata che si è abbattuta sull’Alto Montefeltro. Sul posto sono intervenuti il personale del Servizio Viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino ed i carabinieri. La strada è stata chiusa per un tratto (gli ultimi due chilometri, a partire dal km19+900), che resta interdetto al traffico veicolare per consentire le operazioni di rimozione del pesante mezzo, attualmente in corso.

Ultimo aggiornamento: 11:44

