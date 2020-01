Monteciccardo e Pesaro insieme, via libera all'unione. Referendum vince il sì con un numero di votanti ridicolo. Su 78621 aventi diritto al voto si sono presentati alle urne a Pesaro 5.086 votanti pari al 6,47 per cento. 4.199 i sì pari all'82.82 per cento. No 870 pari al 17.18%. Monteciccardo sì 77.8% per cento con alta affluenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA