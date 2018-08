Schianto contro un cinghiale da 150 kg: auto distrutta conducente miracolato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECALVO IN FOGLIA - Letteralmente miracolato dopo essere finito alle 1.30 della notte con la propria auto, una Citroen C3 Plus color arancione, contro un cinghiale che gli ha attraversato la strada lungo la provinciale nel territorio di Montecalvo in Foglia. Luca, 25enne di Piandimeleto, non ha potuto evitare il grosso animale di almeno 150 chili.Lo schianto è stato terribile. L’auto è rimbalzata contro un albero. Il ragazzo, che per fortuna indossava le cinture di sicurezza è uscito dall’abitacolo del mezzo accartocciato molto scosso e solo con qualche escoriazione. I due airbag esplosi. Auto distrutta. Irrecuperabile. A dare l’allarme una signora che procedeva a poca distanza dietro la Citroen. Uno spavento indescrivibile anche per lei.