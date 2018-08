Ragazzo in scooter scaraventato â€‹a terra da un branco di cinghiali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECALVO IN FOGLIA - Un altro incidente si è verificato nell’entroterra dove è dovuto intervenire il 118 sollecitata anche dai carabinieri. Un ragazzo è stato catapultato rovinosamente a terra con il suo scooter da un branco di cinghiali sbucato dal buio.Il malcapitato ha riportato diverse ferite. E’ stato medicato e gli sono stati applicati anche punti di sutura. «Poco dopo l’incidente il ragazzo a terra - racconta Marino Montalbini - ha rischiato di essere attaccato dai cinghiali stessi che per un po’ di tempo hanno ringhiato minacciosi. Questo episodio è l’ennesima prova della pessima gestione dei selvatici, in particolare dei cinghiali che oltre a distruggere le coltivazioni costringendo ormai diversi agricoltori a rinunciare a coltivare.