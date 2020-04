I carabinieri bloccano il droga party con 6 persone: tre denunciati per spaccio di marijuana, hashish e cocaina

MONTECALVO IN FOGLIA - Uno strano vivai da una abitazione a Montecalvo in Foglia, quanto basta per far alzare le antenne ai carabinieri della stazione di Tavoleto. E non si sbagliavano. I militari hanno trovato sei persone, ma soprattutto un bazar di droghe. C’erano due fratelli di 53 e 47 anni, uno dei due già noto alla giustizia per reati in materia di stupefacenti.

Con loro anche altre tre persone, una residente a Sassocorvaro, una a Tavullia e una a Montecalvo, tutte sulla quarantina. Infine un extracomunitario di 39 anni, pluripregiudicato per storie di droga. La perquisizione a carico dei due fratelli ha permesso di ritrovare alcuni spinelli, ma anche 50 grammi di hashish, 10 di marijuana e 2 grammi di cocaina, più alcuni bilancini di precisione. In pratica secondo gli investigatori i sei si erano riuniti per un festino a base di droghe. I due fratelli sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo è stato quindi esteso anche all’abitazione del giovane extracomunitario, anche perché addosso gli sono stati trovati diversi contanti: trovata strumentazione idonea al confezionamento, alcuni grammi di stupefacente tra cui 5 grammi di hashish. Anche il 39enne è stato denunciato per spaccio. I tre amici che sono stati trovati a casa sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori di stupefacenti.

