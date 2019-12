L'auto slitta sull'asfalto gelato: schianto frontale all'alba con tre feriti, uno è grave

MONTECALVO IN FOGLIA - Un grave incidente è avvenuto questa mattina prima delle 7 sulla circonvallazione di Ca' Gallo, nel comune di Montecalvo in Foglia: tre persone ferite, una in gravi condizioni è stata portata dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.

Per carse ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, si è verificato uno schianto frontale-laterale tra una Suzuki Vitara con a bordo due cacciatori ed una Grande Punto condotta da una ragazza. E' molto probabile che almeno uno dei due mezzi sia slittato sulla patina di ghiaccio che la pioggia ed il freddo della notte avevano lasciato in dote. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ed i vigili del fuoco di Macerata Fletria: ad avere la peggio uno dei due cacciatori, portato dall'eliambulanza a Torrette. Meno gravi il compagno di viaggio e la ragazza, trasportati entrambi all'ospedale di Urbino.

