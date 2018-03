Trovate biancheria intima sugli alberi e bomboniere abbandonate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE PORZIO - Panni e biancheria “stesi” sui rami ai lati della strada. Di certo non uno scenario che ti aspetteresti di vedere e che non è sfuggito all’occhio dei residenti della frazione di Castelvecchio. Fotografato e come di consueto rilanciato inevitabilmente in versione “social”, lo “spettacolo” degradante delle mutandine e dei calzetti lasciati appesi “a stendere” sopra i rami, nella strada di Piaggolino, lascia senza parole.Indumenti intimi e perfino i regali di una cresima gettati nel verde, in bella vista. «Ai rifiuti e agli indumenti gettati via quasi non ci si fa più caso ma questa è la triste realtà in cui ci si imbatte muovendosi nel tratto di strada che porta da Castelvecchio a Piaggiolino», è il commento di un residente che ha sottolineato l’incuria e purtroppo l’abitudine nel constatare il ripetersi di episodi di inciviltà e maleducazione. «Sono lì da un mese», sostiene ad esempio Paolo. Esattamente il tempo è difficile stabilirlo ma non manca ovviamente il disappunto per quello che sembra in effetti un vero e proprio modo di disfarsi di vestiti e indumenti e un insulto al buon gusto.