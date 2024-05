MONTE PORZIO Per il Comune di Monte Porzio in arrivo un “tesoretto” di circa 170.000 euro dopo sentenza favorevole della Corte di appello di Ancona per una causa risalente a più di dieci anni fa.

A comunicarlo è stato il sindaco Giovanni Breccia che con estrema soddisfazione ha annunciato ai suoi concittadini: «Potete vedere pubblicato un estratto della sentenza della Corte di appello di Ancona, seconda sezione civile, di qualche giorno fa, in cui il nostro Comune risulta vincente dopo il primo grado anche in appello per la seconda volta per una causa iniziata da terzi. Cosa significa per il nostro Comune? Per il solo fatto di avere in corso una causa il Comune per legge – ha spiegato Breccia - deve accantonare delle somme a copertura di eventuali perdite, che in questo caso ammontavano a 167.000,00 euro che torneranno quindi a disposizione della comunità a partire dal 2025. Dovete pensare – ha proseguito il sindaco - che nel famoso piano di riequilibrio avevamo inserito 514.000 euro di potenziali perdite. Dal 2025 le potenziali perdite saranno praticamente azzerate. Penso ora al nostro Luigi Esposto che aveva seguito la vicenda da vicesindaco, a lui grazie. Un’altra notizia positiva».

La relazione di fine mandato



Lo stesso primo cittadino nella relazione di fine mandato (2019-2024) aveva inoltre precisato che l’amministrazione comunale di Monte Porzio, ai sensi del testo unico 267/2000, aveva fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con delibera di consiglio comunale nel giugno 2019. «Con successiva deliberazione del 10 ottobre 2019 – ha ripercorso i fatti il sindaco Breccia - è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli anni 2019-2033, trasmesso al ministero dell’Interno ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, la quale, con delibera 42/2023 lo ha approvato».

Dal rendiconto 2022 è stato rilevato un avanzo di amministrazione disponibile pari a 426.713,38 euro, confermato nella delibera di giunta comunale del 7 marzo 2024 di approvazione dello schema di rendiconto 2023 che prevede un avanzo disponibile pari a 1.107.455,54 euro.