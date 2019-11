Il pitone era scappato di casa due mesi fa: ritrovato ancora vivo malgrado il freddo

MONTE PORZIO – Ritrovato vivo a due mesi dalla scomparsa il pitone di cui si erano perse le tracce in via Pinzani, in pieno centro cittadino. Il rettile di origine tropicale si è rifatto vivo in via Forno, a poche decine di metri dalla casa dei proprietari (una famiglia ucraina residente a Monte Porzio) che ne avevano denunciato la scomparsa il 23 settembre. Ha resistito oltre ogni aspettativa iniziale.

Si pensava infatti, all’esito delle prime ricerche, che con l’arrivo dell’autunno e delle temperature non più estive non avrebbe resistito molto a lungo al freddo. Invece sotto lo sguardo attonito e sorpreso di un gruppo di manovali impegnati in un cantiere edile, il serpente è riapparso in via Forno. Si era probabilmente occultato durante le settimane trascorse dalla scomparsa nel sottosuolo cibandosi dei ratti e altri piccoli animali.

