MONTE PORZIO Un pavone in giro per il centro di Monte Porzio ha scatenato la curiosità dei residenti. Un effetto sorpresa ma anche di apprensione per il bellissimo esemplare di uccello camminatore, simile nel comportamento al gallo, che facilmente può sfuggire agli ostacoli più alti e per questo necessita come protezione di voliere coperte superiormente.

Il pavone è stato notato venerdì pomeriggio tra via Roma e via Mazzini (foto), nella parte alta della cittadina. Gli automobilisti si sono fermati e hanno cercato di rintracciare il proprietario del pavone fuggito in strada, segnalando la situazione di pericolo per l’animale stesso alla locale stazione dei carabinieri che ha inviato una pattuglia per verificare. Il pavone si era incamminato poi in direzione della chiesa lungo la provinciale per Montecucco. Il pavone maschio, che ha colori differenti rispetto alle femmine per dimorfismo sessuale, è risultato essere di proprietà di un allevatore di origini straniere che risiede a Monte Porzio.

«Siamo abituati a vederli fuori le voliere, ma tendenziamente però tornano presto e non si allontanano di molto». «Il mio non era perché è qui con me», ha assicurato Pierino Anniballi che ha un allevamento nelle vicinanze. In cattività i pavoni possono vivere fino a 25 anni mentre in ambiente selvatico l’età si abbassa fino a 15 anni.