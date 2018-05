Loris travolto e ucciso La compagna Orietta: «Ho perdonato l'investitore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

MONTE PORZIO -Un anno fa l’incidente stradale che ha spento il suo sorriso. Il 29 maggio 2017, Loris Filippetti, 52enne, stava procedendo in bicicletta lungo la strada provinciale 5 bis che collega la frazione mondaviese di San Filippo sul Cesano a Terre Roveresche. All’improvviso l’impatto con l’auto guidata da un giovane. Inutile la corsa disperata all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove hanno provato anche a operarlo: per Filippetti non c’è stato nulla da fare. E’ deceduto il giorno seguente.Un anno durissimo, durante il quale la compagna Orietta ha trovato la forza anche di parlare con il ragazzo che era alla guida dell’auto: «Mi ha detto di non averlo visto, lo avrebbe abbagliato il sole. L’ha soccorso. Gli ho chiesto se Loris aveva capito cosa gli era successo. Mi ha detto di no. Ci siamo abbracciati, l’ho perdonato. Anche lui sta soffrendo tantissimo. Verrà anche lui alla messa mercoledì, starà accanto me. E’ un bravo ragazzo».