Topi d'appartamento scatenati: rubato anche l'arrosto di Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO- Niente ferie, ma straordinari: i ladri non si sono fermati nemmeno durante la notte di Natale. Hanno imperversato dalla valle del Cesano alla periferia fanese. Colpi a ripetizione da Monte Porzio a Belgatto di Fano: alcuni riusciti, altri saltati per la presenza dei proprietari in casa.I ladri hanno imperversato a Monte Porzio e nella frazione di Castelvecchio. Ben sei i furti denunciati ai carabinieri. Non particolarmente ingente il bottino: si tratterebbe di qualche centinaio di euro e di monili d’oro. Altri colpi, invece, non sarebbero andati a segno per la presenza nelle abitazioni dei proprietari. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 21, sfruttando la mancanza degli abitanti, a cena altrove e poi in chiesa per la santa messa di Natale. Ad essere prese di mira, inizialmente, due case lungo la strada 424. In una di queste o ladri avrebbero scardinato dapprima l’inferriata esterna, quindi alzato la serranda per poi entrare. Non sono riusciti ad arraffare nulla per l’arrivo improvviso del proprietario. Non lontano, sono entrati in azione in via Montegrappa: tre le abitazioni coinvolte. In una casa i ladri, affamati, non hanno risparmiato nemmeno l’arrosto cucinato per il pranzo di Natale. Sempre a Castelvecchio, hanno concluso il raid in via Fornace. I ladri sono fuggiti con qualche centinaio di euro in tasca e dell’oro.Abitazioni e non solo. Infatti, nella frazione di Monte Porzio, i malviventi sono riusciti ad entrare anche in un’azienda dove hanno arraffato qualche decina di euro e delle bevande. Indagano i carabinieri.