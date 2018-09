Gli inquilini escono â€‹i ladri fanno razzia di soldi e gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE PORZIO- Gli inquilini escono e i ladri entrano. E’ accaduto in pieno giorno. Colpi in successione a caccia di oro, gioielli e soldi messi a segno dapprima in alcune abitazioni l’altro pomeriggio nella frazione di Schieppe nel comune di Terre Roveresche e successivamente in una zona residenziale di Castelvecchio nel comune di Monte Porzio.