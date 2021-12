Panico sulla rotatoria: l'autista inglese guida al contrario e la imbocca contromano

MONTE PORZIO - Panico sulla Pergolese ieri pomeriggio. Un automobilista perde il controllo del veicolo e imbocca contromano la rotatoria dopo Castelvecchio dopo aver quasi centrato le auto che procedevano in senso opposto.

È successo poco dopo le 17,30 nel tratto compreso tra la frazione di Castelvecchio e Ponte Rio. Alcuni automobilisti che guidavano in direzione mare hanno notato un’auto Nissan procedere a zig zag. Giunta alla rotatoria per Monterado, l’automobilista ha divelto la segnaletica e imboccato il bivio contromano fermandosi a metà curva. Il conducente, un cittadino straniero di circa 50 anni di origini inglesi, è stato soccorso dal 118. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada e per le deviazioni del traffico. Si sono fermate lunghe code in entrambe le direzioni. Fortunatamente illesi gli automobilisti che hanno schivato la Nissan. «Abbiamo visto quest’auto che andando di qua e di là, poi all’incrocio ha preso in pieno il segnale», hanno raccontato i testimoni.

