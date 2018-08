Da giorni non rispondeva â€‹ad amici e parenti: trovato morto in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE PORZIO - Da giorni non rispondeva ad amici e parenti: uomo trovato morto nella sua casa a Monte Porzio.Si tratta di un ex avvocato di 78 anni che già in passato aveva soffferto di problemi cardiaci. Dopo l'allarme di vicini e parenti, ieri sera sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri, che l'hanno trovato in casa già morto. Il decesso era avvenuto da 48/72 ore, tanto che il corpo era già in stato di decomposizione, accelerata dalle alte temperature e dall'umidità di questi giorni. Il decesso è avvenuto per cause naturali.