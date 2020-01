Razzia di oggetti d'arte nella villa storica: ladri sorpresi dal custode e arrestati

MONTE PORZIO – Colti sul fatto mentre cercano di scappare con la refurtiva da Villa Palombara. Sono stati presi e arrestati dai carabinieri della stazione di Monte Porzio, i due autori del furto, un italiano di 35 anni e un rumeno di 38 anni, che l’altra mattina si erano introdotti all’interno della rinomata e antica residenza nobiliare, già sede dell’omonimo agriturismo. Fondamentale l’apporto del custode di Villa Palombara che l’altra mattina alle 11 ha avvertito dei rumori anomali provenire dal piano terra.

La villa è attualmente chiusa al pubblico, quindi non poteva certo trattarsi di clienti. Il custode ha deciso di rendersi conto di persona di cosa stesse accadendo e giunto all’altezza della hall ha notato la presenza di due sconosciuti. I due, alla richiesta di fornire spiegazione sulla presenza all’interno di Villa Palombara, hanno riferito che erano lì per fare un giro. Al custode però non è sfuggito da subito che lungo il corridoio che porta alle stanze sul pavimento erano riposte diverse suppellettili e altro materiale era posizionato proprio nei pressi dell’ingresso principale, tra cui violini, quadri, una lampada e altri oggetti antichi di valore che fanno parte dell’arredo dello stabile, tutti spostati dalla loro naturale posizione e pronti ad essere caricati su un veicolo Kia con cui fuggire. Capita la pericolosità della situazione, il custode ha chiamato i carabinieri. Arrestati: l’italiano ha patteggiato una pena di 8 mesi di reclusione e 250 euro di multa, mentre il rumeno ha patteggiato 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa.

