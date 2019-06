Le fiamme devastano la casa: anziana salvata dai vicini ma intossicata

di Jacopo Zuccari

MONTE PORZIO – Il vicino salva un’anziana dall’incendio che stava per distruggere un’abitazione. Un normale pomeriggio d’estate ieri intorno alle 16 si è tramutato in una giornata di paura prima e sollievo poi per quanto accaduto in via Mazzini. Qui, una pensionata del posto residente al civico 47 nei pressi del monumento ai caduti in pieno centro storico, è stata sottratta dalle fiamme e dal fumo, così acre e denso che alle 16 la gente ha cominciato a uscire in strada dal terrore che stesse succedendo qualcosa di grave. L’anziana, che vive da sola con l’aiuto di una badante che in quel momento non era in casa, non si è accorta che in camera da letto si erano sprigionate delle fiamme.