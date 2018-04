Il capriolo salta fuori â€‹dal bosco e centra in pieno un'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE PORZIO – Non c’è stato nulla da fare. Il capriolo è sbucato all’improvviso sulla sede stradale e l’automobilista alla guida di una Fiat 500 non ha potuto schivarlo. L'auto ha subito danni sul cofano e nello schianto il capriolo è morto praticamente sul colpo. L’incidente è avvenuto nella frazione di Montecucco, tra Castelvecchio e San Giorgio di Pesaro. Sul posto per i rilievi è intervenuta la pattuglia dei carabinieri forestali di Serra Sant’Abbondio. Il capriolo ha fatto un balzo dalla fitta vegetazione e mentre attraversava la sede stradale è stato investito. Il conducente della Fiat, residente a Mondolfo, non ha riportato ferite. La carcassa dell'animale selvatico è stata affidata al Cras per lo smaltimento.