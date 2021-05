Allarme per la moria di piccioni, appello agli esperti: «Cosa sta succedendo?»

MONTE PORZIO - I residenti della frazione di Castelvecchio hanno notato un incremento di piccioni morti, trovati senza vita sulle strade della cittadina cesanense. A lanciare l’allarme in un post sui social Mauro Zandri che ha chiesto lumi agli esperti del settore considerando anche le problematiche di igiene pubblica connesse all’alta diffusione di un animale che nidifica a ridosso delle abitazioni.

«Ultimamente qua a Castelvecchio si nota una moria di piccioni – ha denunciato Zandri - Non è anormale vedere uno di questi volatili morti a terra ma nell’ultimo mese se ne sono contati sopra una decina (almeno quelli visti personalmente). Probabile una malattia della specie?». Non sono stati notati segni di ferite causate da cacciatori. Potrebbe trattarsi invece di un’infezione letale dovuta a ingestione di semi da parte dei piccioni in zone dove si trattano i terreni con i diserbanti. Resta inoltre difficile contrastare la diffusione dei colombi con antidoti naturali, molte amministrazioni hanno costruito ostacoli architettonici sui cornicioni ma non è stata ancora trovata una soluzione efficace contro una specie di volatili altamente invasiva.

