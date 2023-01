Due frane minacciano Monte Grimano Terme (già in difficoltà tra neve e black-out). Il sindaco Elia Rossi: «Speriamo di non sgomberare»

MONTE GRIMANO TERME - Questa notte, nel comune di Monte Grimano Terme, si sono staccate due frane che hanno interessato le frazioni di Monte Tassi e Cavaltrotto, oltre alla Strada provinciale 46. «Stiamo valutando come muoverci - spiega il sindaco Elia Rossi -, di certo ci sarà un'ordinanza per interdire alcune zone. Speriamo di non dover sgomberare».



Non c'è pace per i residenti della zona che, oltre ad affrontare un'altra pesante nevicata, negli ultimi giorni hanno dovuto far fronte alle tante piante che si sono spezzate sotto il peso della neve. Prima la frazione di Savignano, poi il Capoluogo ed infine anche tutta la zona di Montelicciano sono state colpite da un blackout con tante famiglie al buio e al freddo.

Donna scomparsa a Montecopiolo

Spostandoci a Montecopiolo, al di là del confine con la Romagna ex Marche, continuano le ricerche per trovare Maria Cristina Ventura, l'ex psicologa 70enne scomparsa nel nulla durante la nevicata dello scorso fine settimana in Valmarecchia. Oggi, all'opera, i vigili del fuoco, il Soccorso Alpino e la Protezione civile, i droni e l'elicottero della Guardia di Finanza con l'ausilio di un cane.