MONTE GRIMANO TERME - Per Elia Rossi sarà corsa doppia e double face: da una parte candidato sindaco per Monte Grimano Terme, puntando in solitaria al tris, e dall’altra candidato al Parlamento del Titano da rinnovare. Un caso praticamente unico nel suo genere.

«Abbiamo solo anticipato i tempi» spiega il 41enne primo cittadino del piccolo Comune a cavallo tra due regioni, due province e la più antica (e piccola) Repubblica. «A San Marino - prosegue - la scadenza naturale del Consiglio Grande e Generale del Parlamento monocamerale era a dicembre ma c’è stata la crisi di governo e si va alle elezioni anticipate, che saranno il 9 giugno facendole coincidere con il voto per l’Europa e con le amministrative. Ho da sempre la doppia cittadinanza perchè mio padre è sammarinese e mia madre italiana e avrò una tripla votazione, con tre schede, come succede a molti altri residenti del Montefeltro che si dividono tra il Pesarese, San Marino e la Romagna».

Per dire: Monte Grimano Terme conta 1270 residenti ma ha 550 iscritti all’Aire, che è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero. «La candidatura in contemporanea, da sindaco e da parlamentare nel caso di piccoli Comuni - prosegue - non è incompatibile. Lo stesso vale per in Italia. Casi rari ma esistono. Roberto Pella, per esempio, è sindaco di Valdengo, in provincia di Biella, ma è anche parlamentare, riconfermato nel 2022». Per inciso, proprio Elia Rossi, sindaco di Monte Grimano dal 2014 e a capo della lista civica mista “Noi, per un futuro nuovo”, due anni fa ci aveva provato per la Camera, correndo nella circoscrizione Estero Europa con la lista unica di centrodestra come candidato condiviso tra Forza Italia, suo partito di riferimento, e Noi moderati. Adesso ci riprova, ma puntando a diventare deputato a San Marino.

«Sono candidato - prosegue - con Alleanza Riformista, che è un'aggregazione ma ha come progetto quello di diventare un partito. Nel nostro schieramento abbiamo ex rappresentanti della democrazia cristiana e anche ex socialisti. Si tratta di un nuovo soggetto che ricorda nella nascita Forza Italia e che guarda al centro. Il nostro slogan è “Al centro di San Marino, San Marino al centro” e ci teniamo a essere la voce dei residenti e dei lavoratori del Montefeltro, territorio di confine che si estende su più regioni, province, comuni e anche più Stati».

Per quanto riguarda Monte Grimano la sua corsa sarà solitaria in quanto questa volta si è presentata una sola lista, quella appunto del sindaco uscente («E’ una candidatura di contiinuità»). L’Elia Rossi tris è già in pectore, è solo questione di quorum. E anche in questo caso torna il tema del doppio. Ovvero prima occorrerà raggiungere il 40% degli eventi diritto, esclusi gli iscritti all’Aire, e poi la lista del sindaco dovrà raccogliere almeno il 50% delle preferenze.