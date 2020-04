Riapre domani alle 15 il Ponte Amelia, con limitazione della velocità: costo dell'intervento 1,3 milioni di euro

MONTE CERIGNONE – Domani alle ore 15, riapre al traffico veicolare il Ponte Amelia, sulla strada provinciale 2 “Conca” a Monte Cerignone, con limitazione di velocità a 30 km orari fino al termine di alcune opere di completamento ringhiera ponte e barriera di sicurezza in tratti stradali al di fuori dell’opera). Un’infrastruttura imponente e all’avanguardia dopo i lavori effettuati, con nuove travi portanti in acciaio Corten, piste pedonali e ciclabili ai lati, illuminazione, per un costo totale di 1,3 milioni di euro, finanziati per 800mila euro dalla Regione Marche e 500mila euro dalla Provincia di Pesaro e Urbino attraverso fondi Mit, con progettazione e realizzazione da parte del Consorzio di Bonifica delle Marche.

“Ringrazio – evidenzia il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini - la Regione Marche per l’importante apporto finanziario, in particolare il suo presidente Luca Ceriscioli ed il presidente della Commissione Ambiente e Lavori pubblici Andrea Biancani, così come il Consorzio di Bonifica delle Marche, l’impresa edile Calzoni spa di Fontignano (Pg) ed il Comune di Monte Cerignone per aver fatto da collegamento a tutte le forze in campo. Si tratta di un’opera strategica per la viabilità dell’entroterra, la sistemazione e messa in sicurezza viene incontro alle esigenze dei cittadini e delle tante attività produttive del territorio. Quando questa emergenza Coronavirus sarà terminata, faremo un’inaugurazione con tutti gli enti protagonisti, prendendo un caffè, come ci è stato promesso, dal ‘patriarca’ della Pascucci Torrefazione”.

I lavori sul ponte Amelia erano iniziati nell’ottobre 2019, a step successivi, con due chiusure in occasione dei principali interventi strutturali. Domattina il dirigente del Servizio Viabilità della Provincia Mario Primavera emetterà l’apposita ordinanza di revoca chiusura, consentendo così nel pomeriggio la transitabilità.

