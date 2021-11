Precipita con l'auto nella scarpata e l'auto si ribalta più volte, l'eliambulanza fermata dal meteo

MONTE CERIGNONE - Tragedia sfiorata sulla provinciale di Monte Cerignone. Un uomo di mezz’età che stava portandosi nel posto di lavoro, verso le 08.30, ha perso il controllo della sua auto finendo fuori della carreggiata e precipitando in un dirupo. L'eliambulanza non può raggiungere il luogo per il meteo e l'uomo viene portato all'ospedale di Riccione, ma per fortuna le sue condizioni non destano particolari proeccupazioni.

Sdrucciolando giù per circa una decina di metri senza impattare sugli alberi sottostanti in maniera violenta, conducente e Golf Volkswagen, si sono ritrovati stabilmente sulle 4 ruote, con un paio di capovolgimenti alquanto pericolosi, su un tratturo di campagna. Immediatamente allertati da alcuni automobilisti, testimoni della vicenda, i sanitari del 118 e i Carabinieri della Stazione di Carpegna che sono giunti sul posto . I soccorritori una volta arrivati sul luogo dell’incidente hanno trovato l’uomo in buone condizioni rispetto all’incredibile volo del quale è stato sfortunato protagonista anche se per la particolarità alquanto critica del sinistro è stato attivato il codice rosso ed è stata allertata l’eliambulanza, la quale, a causa delle imperfette condizioni del tempo non si è alzata. Si è deciso di portare il conducente di mezza età nella vicina Romagna con l’ambulanza e presso il nosocomio di Riccione. Solo qualche ferita ma nulla di grave.

