Monte Catria Skytrail, ​attesi 300 partecipanti: si sfideranno tra cielo e terra

SERRA SANT'ABBONDIO - Sarà davvero un weekend speciale, quello che si vivrà da sabato a Serra Sant’Abbondio, con il ritorno del Monte Catria Skytrail. La vicinanza con la festività del lavoro ha consentito a tanti di sfruttare la situazione per abbinare alla gara una breve vacanza, ecco così che le strutture logistiche vanno riempiendosi di prenotazioni e per l’evento marchigiano c’è da attendersi almeno 300 partecipanti, distinti fra le varie distanze. Un risultato davvero notevole per quella che ormai può essere considerata una pietra miliare nel panorama offroad del centro Italia.

I campioni presenti

Lo si capisce anche dal prestigio di molti protagonisti annunciati. Nella gara lunga, di 53 km per un dislivello di 4.100 metri, sono annunciati al via il campione uscente Mirko Fioretti, Giuliano Cavallo vincitore del Tot Dret 2019, Samuele Raffaelli primo al Trail del Cinghiale dello scorso anno. Non da meno la prova femminile con la rumena Oana Alina Popa seconda lo scorso anno e reduce dal successo d’inizio mese nell’Extra Trail del Rubicone, che darà la rivincita a Laura Mariani terza nel 2022. Nella 30 km per 2.100 metri spiccano le presenze di Giorgio Lampa dato per grande favorito, di Mirko Esposito, primo all’Ecotrail Le Vie di Francesco 2017, di Andrea Capoccia vincitore del Trail delle Croci di Gubbio e di Francesca Farneti seconda a Serra Sant’Abbondio lo scorso anno.

Il villaggio con gli eventi paralleli

Ricordiamo che le gare daranno punti Itra: ben 3 per il lungo, 2 per il medio e 1 per quello da 16 km per 1.000 metri di dislivello. A margine delle gare tante le occasioni di intrattenimento che riempiranno il villaggio espositivo, posto a ridosso del palazzo comunale, per tutto il weekend. La partenza della gara lunga sarà sabato alle ore 5:30 mentre le altre scatteranno alla domenica, alle 9:00 la 30 km e alle 9:20 la 16 km. Le iscrizioni per la gara del sabato sono chiude, invece per le altre due si potrà provvedere anche al mattino della domenica.

Per molti la corsa del Monte Catria sarà anche un modo per vivere diversamente l’ultimo fine settimana di aprile, all’insegna dello sport all’aria aperta e godendo delle bellezze del territorio, non ultima la cucina tipica locale, tutta da scoprire come le tante proposte nelle bancarelle intorno alla zona di partenza/arrivo. Per informazioni: Asd Corripergola www.montecatriaskytrail.it