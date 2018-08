Vede la luce delle torce: Nana abbaia e mette in fuga i ladri acrobati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN COSTANZO – L’abbaiare di un cane meticcio mette in fuga i ladri. Furto sventato da Nana, che l’altra notte ha abbaiato contro una coppia di ladri acrobati che si erano introdotti dal terrazzo di un appartamento nella frazione di Solfanuccio. Gli inquilini erano in casa. Esattamente, il padre era in camera da letto dopo cena a dormire insieme con il figlio più piccolo. Ignoti sono entrati alzando l'aletta di una serranda. Ad accorgersi della presenza degli sconosciuti, stando alle testimonianze degli stesse vittime del furto, il marito che è stato svegliato dalla luce dei cellulari usati come torcia per farsi luce nel buio. Il tempo di sentire rumori strani che Nana – un meticcio che si è dimostrato fedele amico e ottimo cane da guardia – ha abbaiato contro gli estranei. Resisi conto che l'appartamento non era vuoto come pensavano, i ladri sono fuggiti senza aggredire nessuno.